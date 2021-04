Seleções masculina e feminina conhecem caminho do ouro

CB Correio Braziliense

(crédito: Martin Bernetti/AFP - 20/8/16)

As Seleções Brasileiras feminina e masculina de futebol conheceram os adversários que terão pela frente nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ontem, o sorteio na sede da Fifa, na Suíça, definiu os grupos da competição. O time dos homens enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita na primeira fase, enquanto as mulheres terão pela frente China, Zâmbia e Holanda.

Atual campeão olímpico, o time masculino entrou no Grupo D. Logo de cara, a Alemanha foi definida como a rival da estreia, em 22 de julho, no estádio de Yokohama, o mesmo onde brasileiros e alemães fizeram a final da Copa do Mundo de 2002, com vitória do time canarinho, por 2 x 0. As equipes também definiram os Jogos do Rio-2016, com vitória verde e amarela nos pênaltis por 5 x 4. No dia 25, o rival será a Costa do Marfim, no mesmo estádio do primeiro jogo. O último duelo será no dia 28 contra a Arábia Saudita, em Saitama.

No feminino, o confronto de estreia será contra a China, em 21 de julho, em Miyagi. A campanha segue no dia 24 diante das holandesas, também em Miyagi. A fase de grupos será fechada contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27.