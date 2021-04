Corinthians joga visando grana alta

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após fracassar na reta final do Campeonato Brasileiro e não conseguir a vaga na Libertadores, o Corinthians teve de se contentar com a Copa Sul-Americana, cuja estreia será hoje, às 21h30, contra o River Plate do Paraguai, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O time está no Grupo E, ao lado do Peñarol, do Uruguai, e do Sport Huancayo, do Peru.

Com as recentes mudanças feitas pela Conmebol, o torneio ficou mais atraente. Foi criada uma fase de grupos e, financeiramente, a premiação aumentou. No caso do Corinthians, que tem enfrentado sérios problemas de caixa com dívidas milionárias e atraso de salários, essa foi uma boa notícia.

Em relação à temporada anterior, a premiação da Sul-Americana aumentou cerca de R$ 64 milhões. Assim, serão distribuídos aos times um total de R$ 320 milhões. O Corinthians, por exemplo, receberá por cada jogo como mandante na primeira fase R$ 1,6 milhão. Se for campeão, a premiação acumulada desde a fase de grupos será de cerca de R$ 37 milhões.

Apesar do favoritismo do Corinthians, Bruno Méndez, novo titular da zaga, prevê um jogo complicado, principalmente por causa do aspecto físico. "Acho que, como todo time paraguaio, é bastante duro, forte. Vai ser um jogo muito difícil para nós. Vão fechar bem as linhas. Não vai ser um jogo fácil na casa deles", disse.



Sob olhares de Tiago Nunes, Grêmio estreia na Arena

Pouco menos de uma semana após anunciar a saída do técnico Renato Gaúcho, que estava à frente do time desde 2016, a diretoria do Grêmio acertou, ontem, com o novo treinador da equipe. Trata-se de Tiago Nunes, que terá contrato até dezembro de 2022. Ele deve chegar hoje a Porto Alegre para acompanhar a estreia da equipe na Copa Sul-Americana, às 19h15, na Arena, contra La Equidad, da Colômbia.

A apresentação oficial está prevista para amanhã, antes da viagem para Erechim (RS), onde o Grêmio jogará contra o Ypiranga, no sábado, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Em seu histórico mais recente no comando de equipes profissionais, destacam-se as conquistas no Athletico-PR, onde se tornou campeão da Copa Sul-Americana, em 2018, além da Levain Cup e da Copa do Brasil, em 2019.

O comando técnico na estreia na Sul-Americana ainda estará nas mãos do interino Thiago Gomes. Para o jogo, ele terá que contornar quatro ausências de peso. Retornando de lesões, os zagueiros titulares Pedro Geromel e Kannemann não têm condições de jogo e não foram relacionados. Suspenso, o volante Maicon é outra ausência confirmada, assim como o atacante Pepê, negociado com o Porto.