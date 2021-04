União pela América

CB Correio Braziliense

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

De volta à Libertadores após oito anos, o Fluminense terá uma dura estreia pela frente. O time carioca vai receber o River Plate, às 19h, no Maracanã. E, para surpreender o adversário de peso, aposta na união, no entrosamento do seu grupo e da tradição de jamais ter perdido numa estreia da competição continental. Nas participações anteriores — 1971, 1985, 2008, 2011, 2012 e 2013 —, o Flu somou três vitórias e três empates.

Contra argentinos em estreias, foram um empate e uma vitória, sobre o Arsenal de Sarandí, em 2012. O gol do triunfo por 1 x 0 foi marcado por Fred, único jogador do atual elenco que estava em campo na última participação da equipe na competição, em 2013. De lá para cá, muita coisa mudou. "Naquela época, tínhamos muitos jogadores que vinham de título. Agora temos um grupo com muitos jovens, que estarão experimentando a Libertadores, o clube voltando com esse orgulho e sentimento de satisfação dos torcedores, atletas, comissão técnica", compara o camisa nove.

A ascensão do atual elenco é um dos trunfos para a Libertadores. O time sofreu poucas mudanças e segue com sua mistura de jovens talentos e veteranos consagrados. Numa ponta, tem garotos como Kayky, de 17 anos, e em outra, nomes rodados como Nenê, de 39. A base montada, em 2020, deve se beneficiar dos reforços contratados. Abel Hernández, Cazares e Manoel poderão aparecer em campom hoje, provavelmente como opções para o segundo tempo. O técnico Roger Machado já indicou que não deve fazer mudanças drásticas para a estreia. David Braz, infectado pela covid-19, e Raúl Bobadilla ainda não poderão estrear. O estrangeiro não foi inscrito a tempo junto à Conmebol e é a maior baixa do time, uma vez que a diretoria se esforçou para agilizar a documentação nos últimos dias.

O duelo de hoje vai marcar o reencontro do Fluminense com o gramado do Maracanã num jogo da Libertadores. O último disputado no famoso estádio aconteceu no longinquo julho de 2008, no segundo jogo da final daquela edição, contra a LDU. O time brasileiro venceu o equatoriano por 3 x 1, mas foi derrotado nas penalidades, ficando com o vice-campeonato. O tricolor poderá superar o trauma daquele jogo contra um desfalcado River Plate. O dono de quatro títulos da Libertadores terá as baixas do meia Jorge Carrascal e dos zagueiros Robert Rojas e Javier Pinola. Os dois primeiros vão cumprir suspensão pelas expulsões sofridas diante do Palmeiras, na semifinal de 2020. E Pinola sofreu uma fratura no braço. Além disso, Matías Suárez e Agustín Palavecino são dúvidas porque se recuperam de lesões.



Galo joga mal e empata

O Atlético-MG foi, ontem, a perfeita antítese do que eram os melhores times dirigidos pelo técnico Cuca. Sem repertório ofensivo, a equipe abusou dos cruzamentos (60 no total) e viu o Deportivo La Guaira exigir importantes defesas do goleiro Everson. No fim das contas, a estreia na Libertadores teve resultado melancólico: empate por 1 x 1, no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela.

O placar foi inaugurado pelo zagueiro Adrián Martínez, que aproveitou uma sequência de falhas da marcação alvinegra para fazer fila e concluir com categoria, aos 20 minutos do primeiro tempo. A insistência atleticana deu resultado na etapa final, quando Matías Zaracho aproveitou rebote do goleiro para igualar o marcador.Com o resultado, as equipes largam com um ponto no Grupo H. O Atlético-MG volta a campo pela segunda rodada contra o América de Cáli-COL. Os times se enfrentam na próxima terça-feira, a partir das 21h30, no Mineirão. No dia seguinte, o La Guaira-VEN visita o Cerro Porteño-PAR. A bola rola às 21h, em La Nueva Olla Azulgrana, em Assunção.

Antes do compromisso pelo torneio continental, o Atlético-MG tem jogo da 11ª — e última — rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Na condição de visitante, o time alvinegro enfrenta o Athletic, no Independência, a partir das 19h deste sábado. O técnico Cuca mandará a campo uma formação reserva, uma vez que a liderança já está garantida.



Palmeiras vence na estreia

O Palmeiras iniciou a defesa do título da Libertadores com vitória. Ontem, o alviverde foi até o Monumental de Lima, na capital do Peru, para enfrentar o Universitário na abertura do grupo A e venceu por

3 x 2. No primeiro tempo, o time paulista acuou os peruanos no campo de defesa e, aos poucos, encontrou espaços. Aos 19 minutos, Danilo aproveitou escanteio para abrir o placar. Com a vantagem, os visitantes seguiam no controle da partida e perderam outras boas chances. No mesmo ritmo, o time do técnico Abel Ferreira ampliou logo aos seis do segundo tempo com Raphael Veiga. O cenário se transformou aos 16, quando o zagueiro Alan Empereur foi expulso. Os donos da casa empataram com dois gols em três minutos, ambos de Gutiérrez, e partiram para a pressão. No último lance, os brasileiros definiram o triunfo, com gol de Renan, de cabeça.