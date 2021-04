Candangão define semifinal

CB Correio Braziliense

O Campeonato Candango definiu, ontem, os quatro classificados para o quadrangular semifinal. Com direito a emoção, o Ceilândia ganhou a queda de braço com o Capital pela última vaga disponível no grupo D. Com dois gols no fim do jogo, o Gato Preto venceu o Santa Maria, por 3 x 0, e contou com tropeço da Coruja contra o Brasiliense, por 1 x 0, para ficar entre os quatro melhores do torneio. As partidas da nova fase, começam no fim de semana. No sábado, o Ceilândia pega o Luziânia, às 15h30, no Abadião. No domingo, Brasiliense e Gama jogam clássico, às 15h30, no Defelê.