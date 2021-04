Grêmio vence fácil em casa

CB Correio Braziliense

O Grêmio não encontrou dificuldades para vencer o La Equidad (COL), por 2 x 1, na noite desta quinta-feira, na Arena, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana.

O time gaúcho ditou o ritmo no primeiro tempo e criou as principais chances de abrir o placar. Apesar da superioridade, os brasileiros só marcaram aos 36 minutos, quando Ferreira cruzou na área e encontrou o experiente Diego Souza para cabecear para as redes.

No segundo tempo, mesmo com a expulsão do zagueiro Rodrigues, o Grêmio conseguiu ampliar o placar. Aos 31, Rafinha cobrou escanteio, Diego Souza desviou de cabeça e Paulo Miranda finalizou para o fundo das redes.

O segundo gol fez o Grêmio tirar o pé e o La Equidad aproveitou. Aos 44, Omar Duarte driblou Rafinha e acertou no ângulo do goleiro Brenno. O Grêmio voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o Lanús às 21h30, em Buenos Aires.