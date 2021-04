Capitão do bi, Emerson volta ao Gama

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

(crédito: Fértil Comunicação)

Capitão do Gama na campanha do bicampeonato do Distrito Federal, o zagueiro Emerson está de volta ao clube. Depois de uma temporada no Juventude, onde ajudou o clube de Caxias do Sul (RS) a subir para a primeira divisão, o beque de 37 anos acertou o retorno no último dia de inscrição no Candangão.

Formado nas divisões de base do Gama, Emerson tem passagem pela Seleção Brasileira, Mano Menezes convocou Emerson para a Seleção Brasileira pensando no Superclássico das Américas contra a Argentina, em Belém. Reserva, conquistou o título.

Emerson tem no currículo duas conquistas da Copa do Brasil com Flamengo (2006) e Atletico-MG (2014). Também faturou o Catarinense pelo Avaí (2009 e 2010), um bi Paranaense pelo Coritiba (2011 e 2012) e pelo Atlético-PR (2018). Além do Superclássico das Américas (2011) tem a Recopa Sul-Americana (2014) na lista das conquistas internacionais. Fez 27 gols com a camisa do Coritiba — um dos maiores artilheiros da posição no clube — e chegou a ser um dos goleadores do Paranaense de 2012 com oito bolas na rede.

Feriado atrapalhou vinda de Nunes

Outro nome importante nas campanhas que culminaram nos últimos dois títulos locais, o atacante Nunes também esteve próximo de acertar o retorno ao Gama. De saída do Resende-RJ, o artilheiro em ambas as edições do torneio local chegou a um acordo com o alviverde. Porém, segundo um diretor do clube, não houve tempo hábil de inscrevê-lo no Campeonato Candango graças a um feriado estendido no município carioca, que atrapalhou os trâmites.

"Só depende deles..."

Além da contratação do zagueiro Emerson e do flerte com o atacante Nunes, outro jogador que deixou saudades no torcedor gamense também postou um recado relacionado ao Gama nas redes sociais. Também ex-Juventude, o volante Tarta publicou uma foto com da camisa 8 do alviverde - número que ele nas temporadas no Periquito - acompanha da frase "só depende deles". O jogador disputou o último Candangão pelo Real Brasília e está sem clube após a passagem pelo aurianil.