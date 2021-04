Flamengo conquista seu 23º título

CB Correio Braziliense

(crédito: AlexandreVidal/CRF)





O Flamengo se sagrou campeão da Taça Guanabara, na noite de ontem, ao vencer o Volta Redonda por 2 x 1, na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. No duelo entre os dois melhores times da primeira fase do Estadual, o Maracanã foi palco de um jogo truncado, com erros bobos de passe e pouca criação de jogadas.

No entanto, em um domínio total do ataque do Flamengo, o time de Rogério Ceni soube persistir em seus jogadores-chave, com destaque para Vitinho, o grande nome da partida e o autor do gol que trouxe o 23º título da Taça Guanabara para o rubro-negro, o maior detentor de canecos do torneio. Com o resultado, o time garantiu vantagem nas semifinais do Estadual.

Após a conquista do título, os jogadores do time não terão tempo para descansar. Na próxima terça-feira (27), o Flamengo entrará em campo contra o Unión La Calera do Chile, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

Vasco Avança

Mesmo sem chances de seguirem às semifinais do Campeonato Carioca, ontem, Vasco e Resende travaram um duelo disputado para tentar uma vaga na Taça Rio — competição destinada aos times que ficarem do 5º ao 8º lugar na tabela. O Vasco ganhou a partida por 3 x 1, no estádio de São Januário, garantindo sua ida às semifinais da Taça Rio, por chegar aos 17 pontos, na quinta colocação.

Fluminense e Madureira se enfrentam, hoje, a partir das 11h05, pela última rodada da competição e primeira fase do Carioca. Botafogo e Macaé fecham a última rodada do Carioca, às 18h de hoje, no estádio Nilton Santos.