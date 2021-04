Rapidinhas

CB Correio Braziliense

Mineiro I

Com time de reservas, o Atlético-MG se despediu da fase classificatória do Campeonato Mineiro, ontem, com uma vitória sobre o Athletic, por 1 x 0. O time é o líder da competição com 27 pontos.

Mineirão II

O Cruzeiro entra em campo hoje, em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Para não correr riscos de repetir o ano passado, a Raposa precisa vencer o Patrocinense.

Nordeste

O Ceará se classificou para a final da Copa do Nordeste, ontem. O time cearense bateu o Vitória da Bahia por 2 x 0. O time lutará pelo tricampeonato no Nordestão, sendo o seu bi consecutivo.

Paulista I

Em crise, Corinthians e Santos entram em campo, às 20h de hoje, tentando se encontrar na temporada. O clássico marcado para a Vila Belmiro é de risco para ambas as equipes

Paulistão II

O Palmeiras volta a campo para enfrentar o Mirassol, hoje, a partir das 20h. Com 12 pontos, o atual campeão estadual tenta consolidar a reação na temporada com a terceira vitória consecutiva.

Paulistão III

O São Paulo encara o Ituano, hoje, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A partir das 22h15, a equipe do Morumbi tentará mostrar desempenho na sequência apertada de jogos.