Rapidinhas

CB Correio Braziliense

Mineiro

O Cruzeiro não teve problemas para golear a Patrocinense, ontem, por 4 x 0 e está nas semifinais do Campeonato Mineiro. Marcando dois gols, o centroavante William Pottker foi o destaque da partida.

Mineiro II

Também de goleada, o América-MG derrotou a URT por 5 x 0, ontem. Pela última rodada da fase de classificação do Mineiro, a equipe da capital garantiu uma vaga nas semifinais e vai encarar o Cruzeiro.

Goiano

Por 3 x 0, o Atlético-GO atropelou o Goiás, ontem, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. A vitória na Serrinha, casa do adversário, confirmou o favoritismo do Atlético na competição.

Nordeste

Ceará e Bahia decidirão a Copa do Nordeste novamente nos próximos dois sábados. A final será a mesma de 2020, na qual o Ceará venceu as duas partidas e conquistou o seu bicampeonato.

Nordeste II

A eliminação para o Bahia, na disputa por pênaltis, custou o cargo de Enderson Moreira no Fortaleza. A saída do treinador foi anunciada no final da tarde de ontem, um dia após a derrota na Arena Castelão.