Quebrando um tabu

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

Os garotos da base do Corinthians garantiram a vitória do time ontem por 2 x 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Nomes como Raul, Roni e Lucas Piton foram fundamentais para a equipe compensar a instabilidade vivida nos últimos dias com a confirmação da vaga antecipada nas quartas de final do torneio. Por outro lado, o Santos vê a crise aumentar e acumula três derrotas seguidas.

O Corinthians jogou de maneira organizada e eficiente para construir o resultado e quebrar um tabu. Eram sete anos sem bater o rival na Vila Belmiro. O resultado garantiu a classificação antecipada ao mata-mata. Já o Santos fica em situação complicada, se mantém em segundo lugar do grupo e pode perder a posição caso o Guarani derrote o Santo André nesta segunda-feira.

Recheados de reservas, Santos e Corinthians foram a campo preocupados com os jogos no meio de semana pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente. O confronto entre garotos da base reunia times pressionados pelos resultados ruins recentes. Para o Corinthians, existia ainda a pressão de um protesto recente da torcida contra o mau desempenho do time. No Santos, o clássico era o primeiro compromisso depois de vender Soteldo ao Toronto, do Canadá.

Apesar de jogar em casa e com um esquema de três zagueiros, o Santos começou a partida mal no ataque e na defesa. O Corinthians tinha muito mais mobilidade no meio-campo e conseguia chegar com velocidade para criar as oportunidades. Gabriel, Ramiro e Roni ajudavam o ataque a todo momento e faziam o time encurralar o Santos. Por isso, o gol virou questão de tempo.

Aos 28 minutos, o zagueiro corintiano Raul aproveitou a sobra depois de um escanteio e abriu o placar. Resultado justo. Desarrumado, o Santos viu a situação piorar no fim do primeiro tempo. Wellington fez falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Para completar, Lucas Piton cobrou falta com perfeição e aumentou. O primeiro tempo acabou com a vitória justa do time visitante por 2 x 0, sem sustos.

O Santos teria um trabalho complicado no segundo tempo. Fora a desvantagem no placar e a expulsão, a equipe já tinha feito uma alteração no primeiro tempo, porque Bruno Marques se machucou. Ainda assim, o time começou a ameaçar o Corinthians e quase diminuiu com Kevin Malthus, aos 14 minutos. Mas a noite era de dificuldades. Logo depois a equipe perdeu Sandro, por lesão, e teve de fazer outra substituição.

Para quem tinha perdido as duas últimas partidas na temporada, a equipe da casa teve uma noite ainda pior pela combinação entre o azar das lesões e a falta de uma boa atuação. Ao Corinthians, restou administrar a vantagem e dar uma rodagem aos outros reservas que entraram no final. Uma vitória simbólica para quem viveu, nos últimos dias, momentos de muita pressão.





Alex Muralha barra o Palmeiras

Dois dias após jogar muito mal e ser dominado, mas virar diante do Guarani, o Palmeiras fez uma boa apresentação no Allianz Parque, criou bastante chances claras de gols e acabou sendo surpreendido pelo Mirassol. O goleiro Alex Muralha parou o atual campeão, defendendo até pênalti. A derrota por 2 x 1 deixa o Palmeiras em situação delicada no Campeonato Paulista.

Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase, a diferença em relação ao Novorizontino está em cinco pontos. Além de ganhar os jogos que restam, o Palmeiras, quem diria, terá de torcer por derrotas do rival do interior. Vale lembrar que o clube está priorizando a Copa Libertadores e usando escalações alternativas

A "culpa" da inesperada derrota no Allianz Parque tem nome e apelido. O goleiro Alex Muralha foi gigante na partida. Não apenas pelas belas e difíceis defesas, uma delas em cobrança de pênalti, mas também pela sabedoria de fazer lançamento rápido no lance do primeiro gol do Mirassol, líder isolado de sua chave, com 14 pontos, diante de 9 do Santos.

Ao palmeirense, o alento que alguns jovens começam a despontar e mostrar que podem, em um futuro próximo, se firmar no time de cima. Precisam, somente, de mais capricho nas finalizações e um pouco de calma.