Flu goleia e vai para semifinal

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Com um time quase todo formado por reservas, de modo que alguns titulares foram preservados de olho no compromisso da Libertadores no meio da semana, o Fluminense deslanchou no segundo tempo e derrotou, de virada, o Madureira por 4 x 1, ontem, no Maracanã, em duelo da última rodada da fase inicial da Taça Guanabara.

A goleada foi assegurada com gols de Abel Hernández e Bobadilla, atacantes estrangeiros recém-contratados, que marcaram pela primeira vez, Ganso e o jovem Gabriel Teixeira, melhor jogador em campo e que mudou a história da partida ao entrar no início do segundo tempo. Ele fechou a vitória com um golaço nos acréscimos.

Com o triunfo de virada, o Fluminense terminou a Taça Guanabara na segunda colocação, com 22 pontos, e vai enfrentar a Portuguesa nas semifinais. No outro confronto, o Flamengo, primeiro colocado, vai encarar o Volta Redonda, que ficou com a última vaga no mata-mata. O Madureira tem vaga garantida nas semifinais da Taça Rio e ficou na oitava posição, com 15 pontos.

Libertadores

O Fluminense esquece o Campeonato Carioca por alguns dias e se concentra na Libertadores. Depois de empatar com o River Plate na estreia, o time tricolor vai à Colômbia enfrentar o Santa Fe na próxima quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), em duelo da segunda rodada do Grupo D.

Botafogo vence o Macaé

Sem a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo se despediu da Taça Guanabara com uma goleada. Ontem, o time alvinegro derrotou o lanterna, Macaé, por 4 x 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Botafogo encerrou a primeira metade da competição com 15 pontos, em sétimo lugar. Os times que terminaram entre 5.º e 8.º disputam a Taça Rio, um título de consolação. Nesta fase, encara o Nova Iguaçu na semifinal.