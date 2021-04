Incisivo, Brasiliense mantém sua invencibilidade

DQ Danilo Queiroz

O Brasiliense segue imparável na edição 2021 do Campeonato Candango. Ontem, nem mesmo o rival Gama foi capaz de impedir a série de vitórias seguidas do time amarelo na competição local. No estádio Defelê, na Vila Planalto, os rivais mediram forças na 66ª edição do clássico verde-amarelo. Assumindo as redes praticamente durante os 90 minutos do jogo, o Jacaré levou a melhor, venceu por 3 x 0 e engatou a décima vitória seguida na competição, mantendo os 100% de aproveitamento na temporada.

Com a nova vitória, o Jacaré se aproximou ainda mais de um recorde histórico do Candangão. A marca de vitórias seguidas é a segunda maior da era profissional, iniciada em 1976. O índice a ser batido pertence ao Brasília. Em 1977, o Colorado emendou 12 rodadas seguidas com 100% de aproveitamento, algo jamais repetido até os dias atuais. Na quarta-feira, às 15h, o Brasiliense busca se aproximar do índice contra o Ceilândia, no Mané Garrincha. Derrotado no clássico, o Gama pega o Luziânia, às 15h30, no Serra do Lago.

Mais incisivo, o Jacaré era responsável pelas chances concretas de gol. Aldo, Luquinhas e Tobinha pararam em boas defesas de Matheus. Sem acrescentar dinâmica, o Gama criou oportunidades isoladas e sem muito perigo com Matheus Lira. Aos 42, o Brasiliense foi fatal. Peninha e Tobinha armaram uma jogada envolvente e o cruzamento encontrou Zé Love. O artilheiro do Candangão teve apenas o trabalho de empurrar para a rede e marcar o oitavo dele na temporada.

Seis minutos depois, o Brasiliense machucou novamente o Gama. Em novo cruzamento de Tobinha, o goleiro Matheus afastou mal a bola e ela caiu nos pés de Maicon Assis, que ampliou a vantagem. Ciente da necessidade de mudar a postura para reverter o resultado, o Gama voltou para o segundo tempo mais ligado. Porém, sem objetividade, o alviverde não conseguiu converter a maior posse de bola em lances concretos. Com a ineficiência do rival, o Jacaré retomou o domínio e ampliou.

Aos 19 minutos, Zé Love driblou a marcação gamense e deu passe açucarado para Maicon Assis marcar o segundo dele no jogo e o terceiro do time de Taguatinga. Com a vantagem, o Brasiliense passou a administrar o resultado. Bem postado defensivamente, o Jacaré neutralizou qualquer tentativa de reação do Gama. Aos 44, Igor Paim invadiu a área e chutou forte, mas parou em Sucuri. Foi a derradeira tentativa, mas que não impediu o terceiro triunfo seguido da equipe.