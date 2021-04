Após liminar, Arena BSB interrompe demolição do Ginásio Cláudio Coutinho

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

As obras de demolição do Ginásio anexo ao Complexo de Piscinas Claudio Coutinho foram paralisadas. Concessionária do espaço, a Arena BSB - empresa vencedora da licitação para administrar por 35 anos a região do Complexo Esportivo de Brasília, que inclui o ginásio e o Estádio Nacional Mané Garrincha -, informou, na noite desta segunda-feira (26/4), que irá interromper de forma imediata o processo de derrubada do espaço, após deferimento de uma liminar requerida pela Defensoria Pública do Distrito Federal.

Na decisão, a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Mara Silda Nunes de Almeida solicitou a interrupção do serviço. “Considerando a informação de que a demolição já foi iniciada, impõe-se o deferimento da medida em razão do risco de dano irreparável, o que está associado à plausibilidade do direito, em face da prova possível apresentada nesta fase de cognição sumária”, intima.

Interditado desde 2001 após ter sido condenado pela Defesa Civil devido a graves problemas estruturais na fundação. O processo de derrubada começou em 12 de abril. A derrubada das arquibancadas tem o intuito de abrir espaço para a criação de um boulevard, em especial o início de uma passarela e um trecho do novo empreendimento de entretenimento e lazer. Em 20 de abril, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) pediu esclarecimentos sobre a obra através de despacho.

No cronograma da Arena BSB, o ato final da derrubada estava previsto para a última quinta-feira (22/4). Segundo a concessionária, a obra faz parte do projeto de revitalização da área degradada do Complexo Esportivo de Brasília e é resultante do maior concurso público arquitetônico do país, coordenado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). Em nota, o grupo de administradores disse que irá tomar medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão.

Após o início das obras, um forte debate na internet pediu a interrupção do serviço. Grupos de esportistas da capital federal são contrários à medida. “Me escapa a motivação deste grupo, que não compareceu em nenhuma das audiências públicas a respeito do projeto, preferindo esperar o início das obras para se manifestar. Mais uma vez, o empreendedorismo é a vítima”, ressalta Richard Dubois, presidente da Arena BSB, destacando que as etapas do contrato de concessão estão sendo cumpridas à risca.

Em nota, a concessionária lembrou que o projeto de reestruturação do Ginásio Cláudio Coutinho foi alvo de audiências públicas, estudo de impacto de vizinhança e deliberação pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), composto por membros de entidades públicas e privadas, e foi aprovado por unanimidade. “Importante observar que o Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC) participou da referida e votou favoravelmente ao projeto”, garante.

“Em dezembro de 2020, por cautela, a Arena BSB protocolou pedido específico para autorizar demolição da edificação perante a Central de Aprovação de Projeto (CAP) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), que respondeu pela desnecessidade de autorização, pois a demolição constava no projeto de requalificação do lote, cuja autorização foi emitida em março de 2021”, continua o texto.