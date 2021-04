CB Correio Braziliense

Flamengo x Union La Calera

Horário: 19h15

Transmissão: Fox Sports

A torcida rubro-negra está feliz da vida com a fase atravessada pelo Flamengo e o nível do adversário de hoje. O Unión La Calera é considerado o rival mais fraco do grupo G da Libertadores. Os chilenos vêm de três derrotas seguidas e não devem impôr grandes dificuldades no Rio de Janeiro. Embalado pelo título da Taça Guanabara, conquistado graças a liderança na primeira fase do Campeonato Carioca, o time do técnico Rogério Ceni vai a campo no Maracanã com o que tem de melhor. Fora dos gramados, o atacante Gabi foi notícia por acertar o pagamento de uma multa de R$ 110 mil por ser flagrado em aglomeração em cassino de São Paulo, em março.

Atlético-MG x A. de Cali

Horário: 19h15

Transmissão: Conmebol TV

Recheado de expectativas, o atleticano ainda está assustado com o desempenho do estrelado elenco na atual temporada. Na estreia da Libertadores, tropeçou contra um rival de menor potencial. Apesar da fase no Mineiro, o Atlético-MG ainda não encaixou peças como o atacante Hulk. O camisa sete, inclusive, trocou declarações com o técnico Cuca via imprensa por uma sequência em campo. Do outro lado, o rival é uma incógnita. O América de Cali chega ao confronto desfalcado e pressionado, assim como o Galo, por resultados. Os colombianos devem utilizar a velocidade como arma para aumentar o temor do time mineiro.

Boca Juniors x Santos

Horário: 21h30

Transmissão: Fox Sports

Tropeço em casa na estreia, derrota no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, técnico pedindo demissão por pressão da torcida e confronto contra rival de peso. O torcedor do Santos tem vários motivos para estar de cabeça quente e preocupado com o jogo contra o Boca Juniors. Uma derrota para o rival fora de casa pode complicar as pretensões do Peixe na Libertadores. Na Bombonera, o auxiliar Marcelo Fernandes não terá o meia Soteldo, negociado com o Toronto FC. Em clima de revanche pela eliminação nas semifinais de 2020, o time argentino vem embalado por três vitórias, mas deve promover mudanças no time.

Inter x Deportivo Táchira

Horário: 21h30

Transmissão: Conmebol TV

A confiança do Internacional vem em alta com as boas apresentações no Campeonato Gaúcho, como a goleada, por 5 x 0 sobre o Esportivo no fim de semana. Porém o tropeço na estreia da Libertadores contra o Always Ready deixou uma dúvida na cabeça dos colorados. O Deportivo Táchira começou o torneio continental com vitória contra o Olímpia e deve jogar fechado no Beira-Rio, aumentando o desafio dos donos da casa. A missão venezuelana é impedir um tropeço e a aproximação do rival na classificação. A grande novidade para a partida pode ser a estreia do meia-atacante Taison. Relacionado, ele ficará, ao menos, no banco de reservas.

Palmeiras x Ind. del Valle

Horário: 21h30

Transmissão: SBT

O palmeirense também vive um misto de emoções antes da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A confiança do título em 2020 foi minada por apresentações abaixo da crítica e a perda de dois títulos em sequência: Supercopa e Recopa. No Campeonato Paulista, o instável alviverde está fora da zona de classificação para as quartas de final. Apesar da vitória suada na estreia, o time tem o que temer. O Independiente del Valle é um dos rivais mais perigosos do grupo A e teve uma semana para preparar os atletas para o jogo. Cercado de desconfiança, o técnico Abel Ferreira terá os principais titulares à disposição para tentar reerguer a autoestima do Palmeiras.