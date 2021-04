Minas Brasília cede empate às Sereias da Vila

MN Maíra Nunes

O Minas Brasília recebeu o Santos, ontem, no estádio Abadião. O objetivo era conquistar a primeira vitória na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, após a estreia com empate para o Flamengo e a derrota para o São José. A meta ficou próxima de ser cumprida por duas vezes, quando Robinha e Nenê balançaram as redes e a goleira Karen fechou o gol. O que frustrou os planos das donas da casa foi uma outra Karen, a atacante das Sereias da Vila, que entrou no segundo tempo e marcou dois gols, que resultaram no empate por 2 x 2.



As Minas começaram partindo para cima das visitantes. Aos nove minutos, Nenê fez um corta-luz e deixou a bola sobrar para Robinha, que acertou belo chute. Na comemoração, a 10 tirou a camisa para homenagear o treinador de futsal “Tio Chico”, falecido na semana passada vítima de covid-19.



Após sair atrás no placar, o Santos fez a goleira Karen operar alguns milagres. O protagonismo da número 1 só foi ofuscado quando uma xará dela entrou na partida. Aos 25 do segundo tempo, Karen Peliçari empatou o jogo após assistência de Amanda. Aos 40, Nenê foi oportunista e aproveitou uma bola rebatida na área para colocar o Minas novamente na frente. Aos 42, em uma falta de muito longe, Karen acertou um foguete de perna direita para igualar novamente. Por mais insistência de perseguir a vitória, a partida que encerrou a terceira rodada ficou empatada.