Ritmo de treino puxado

OF,lamengo tinha tudo para ter uma noite em ritmo de treino leve contra o Unión La Calera, ontem, pela segunda rodada da Libertadores, no Maracanã. Uma cochilada causada pelo conforto, porém, fez o rubro-negro transpirar acima do necessário para golear os chilenos, por 4 x 1, e garantir os 100% de aproveitamento no grupo G. Apesar do susto, o time dominou e contou com brilhos individuais, principalmente de Gabi, autor de dois gols, para confirmar a liderança isolada da chave, com seis pontos.

O rubro-negro ditou o ritmo desde os primeiros minutos. Com uma postura conservadora, o Unión La Calera deixava boa parte do time atrás da linha da bola, com o intuito de atrapalhar a criação do Flamengo. Na base da paciência, o time carioca rodou no campo em busca de espaços. Bruno Henrique, Diego, Gerson e Gabriel Barbosa não aproveitaram chances que surgiram.

A partir dos 30 minutos, o jogo rubro-negro encaixou. Após grande troca de passes envolvente, Arrascaeta encontrou Gabi livre para marcar. Em desvantagem, o La Calera saiu para o ataque e proporcionou espaços. O Flamengo aproveitou um deles aos 34. Bruno Henrique puxou contra-ataque e deixou Arrascaeta livre. O uruguaio escolheu o canto e tirou do goleiro para ampliar.

Soberano, o Fla relaxou no segundo tempo e viu os chilenos se assanharem. Aos 11, Ramírez fez lançamento nas costas da defesa e deixou Sáez em boas condições. O atacante finalizou com categoria e diminuiu. O susto, de certa forma, fez o rubro-negro ficar mais ligado. O La Calera levava perigo em escapadas em velocidade.

Com o ritmo de treino reestabelecido, Bruno Henrique lançou Gabi e o camisa nove chutou cruzado para trazer tranquilidade. Aos 39, novo contra-ataque fechou a partida. Vitinho avançou pela direita e lançou Pedro. Escapando da marcação, o atacante levou a bola para o centro da área e tocou de cobertura para marcar um golaço e fechar a conta.