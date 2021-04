PSG aposta em Ney

CB Correio Braziliense

PSG e Manchester City são gigantes na França e Inglaterra, respectivamente, mas os clubes buscam entrar para o hall dos grandes times da Europa.

Ambos precisam do primeiro título continental e se enfrentam, hoje, às 16h, em Paris, pelo primeiro jogo da semifinal da Champions League (a TNT anuncia transmissão). Quem vencer terá como rival na decisão Real Madrid ou Chelsea, que empataram, ontem, por 1 x 1, com gols de Purisic e Benzema.

Neymar participou da entrevista coletiva de ontem e afirmou estar em sua melhor temporada no time francês. “Estou feliz e bem fisicamente. O PSG tem crescido. Ano passado fomos finalistas e este ano vamos com tudo para conseguir o título”, disse o brasileiro, astro do time ao lado de Mbappé. Neymar evitou falar em prêmio de melhor do mundo. “Não estou nem aí. Quero ganhar a Champions League”, disparou.

Christof Stache/AFP

Brasileiro deixou Bola de Ouro de lado: “Quero ganhar a Champions”