Times buscam estabilidade

Dois jogos abrem, hoje, a segunda rodada do quadrangular semifinal do Campeonato Candango. Às 15h, Brasiliense e Ceilândia medem forças no Estádio Mané Garrincha. Às 15h30, Luziânia e Gama se enfrentam, no Bezerrão. O certame rivaliza situações opostas na tentativa de se estabilizar no G-2 de vagas para a final.

Único com 100% de aproveitamento, o Brasiliense tem três pontos. Um novo triunfo contra o Gato Preto colocará o Jacaré em ótimas condições na busca por uma vaga na final do Candangão. A dúvida para o jogo é Zé Love. O atacante deixou o campo com dores no domingo. Por outro lado, o alvinegro vai a campo com as melhores peças e a meta de vencer a primeira para não desgarrar.

Luziânia e Gama têm a mesma missão e sonham com a primeira vitória para não se complicarem na tentativa de ir à final. O alviverde, porém, ainda não terá Emerson. Recém-contratado, o zagueiro se recupera da covid-19. Sem desfalques, o time goiano aposta no fator casa para se sobressair contra o alviverde.