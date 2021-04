Guerreiros de fé!

CB Correio Braziliense

Um jogo dramático trouxe paz para o Fluminense na Libertadores e foi histórico para o atacante Fred. Com dois gols do camisa nove, os cariocas venceram o Santa Fé, ontem, por 2 x 1. As bolas na rede fizeram o ídolo se isolar como segundo maior artilheiro do clube e garantiram o primeiro triunfo do time nesta edição da competição. Com um a menos durante parte do segundo tempo, os brasileiros contaram, ainda, com Marcos Felipe para segurar o resultado.

O Flu pulou na frente aos quatro minutos. Nenê deu toque sutil de calcanhar para Fred avançar e finalizar. Com a vantagem precoce, o tricolor se armou para contra-atacar. O Santa Fé tinha dificildades de progredir e ameaçou apenas aos 18, com Seijas. Marcos Felipe fez defesa providencial. Aos 20, os donos da casa tinham 78% de posse de bola, mas pareciam não saber o que fazer com ela. Com a ineficiência do rival, o tricolor voltou a ameaçar. Aos 29, Kayky acertou a trave. Nove minutos depois, o goleiro Castellanos salvou finalizações de Nenê e Fred.

O segundo tempo começou em ritmo frenético. Na primeira volta do relógio, o Flu ampliou. Egídio cruzou na medida para Fred marcar um gol histórico. O camisa nove chegou aos 185 e ultrapassou Orlando Pingo de Ouro na artilharia do clube. A euforia durou quatro minutos. Giraldo diminuiu ao encobrir Marcos Felipe.

Com a partida aberta, Ramos mandou rente à trave. O Flu perdeu chance de ampliar com Gabriel Teixeira. Aos 24, a vida tricolor se complicou quando Egídio foi expulso. Com um a mais, o Santa Fé avançou. Aos 28, Marcos Felipe salvou duas cabeçadas. Apesar da tentativa de pressão, os colombianos não encontravam espaços. A chance derradeira veio aos 48, mas o camisa 1 novamente brilhou para garantir o triunfo.

Com a vitória, os cariocas dividem a liderança do Grupo D com o River Plate. Os argentinos têm vantagem no saldo de gols.

Luis Robayo/AFP

Em noite inspirada na Colômbia, Fred marcou duas vezes e superou Orlando Pingo de Ouro em gols com a camisa do Fluminense: são 185 no total