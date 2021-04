City mais "on" do que Neymar

CB Correio Braziliense

Líder da Premier League com 10 pontos à frente do rival Manchester United. Campeão da Copa da Liga Inglesa. Vitória de virada, por 2 x 1, contra o PSG, no Parque dos Príncipes, no duelo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Enquanto Neymar faz hashtag de que “tá on”, a temporada do Manchester City caminha para ser quase perfeita.

Quase, pois o timaço de Pep Guardiola foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo… Chelsea. Chelsea, possível adversário do Manchester City na decisão da Champions League, em 29 de maio, em Istambul, na Turquia. A trupe de Thomas Tuchel também conseguiu ótimo placar na partida de ida contra o Real Madrid. Empatou por 1 x 1, na capital espanhola.

Eliminado pelo Tottenham, de Mauricio Pochettino, nas quartas de final de 2018/2019, Guardiola conhece bem o inimigo na decisão, mas contou com erros gravíssimos do PSG para virar o jogo. O goleiro Navas cometeu falha inaceitável. Em vez de ir ao encontro da bola no cruzamento de De Bruyne, especulou e viu a bola entrar no canto esquerdo.

No lance crucial, houve falta de sincronia na barreira do PSG. Cada um saltou para um lado, a bola passou no meio e Riyad Mahrez partiu para comemorar.

O PSG é obrigado a vencer por dois gols de diferença no Etihad Stadium. Se devolver 2 x 1, o jogo irá para decisão por pênaltis. Persistindo, haverá prorrogação.

"Temos que acreditar, porque se não será difícil chegar lá (na Inglaterra) e lutar por uma vaga na final”, afirmou o técnico Mauricio Pochettino, após o jogo.