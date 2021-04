Real Brasília bate vice-campeãs

MN Maíra Nunes

O Real Brasília está mostrando a força de jogar em casa na temporada de estreia na elite do futebol nacional. Ontem, a equipe candanga venceu o Avaí/Kindermann, na segunda partida disputada no Estádio Ciro Machado, o Defelê. Mas não faltou emoção. O gol que garantiu os três pontos na vitória por 1 x 0 sobre o atual vice-campeão brasileiro saiu nos acréscimos por Janetty, após assistência de Dani Silva.

Apesar de o estádio da Vila Planalto estar se consolidando como um amuleto para as Leoas do Planalto, os 90 minutos não pouparam os torcedores do sofrimento. As duas vitórias nos quatro primeiros jogos do campeonato foram conquistadas pelo placar mínimo e sufoco até o fim. Contra o Avaí/Kindermann, uma das responsáveis pelos contornos dramáticos foi a goleira Bárbara.

A arqueira da Seleção, impediu que o Real abrisse o placar por duas vezes. As Leoas do Planalto somam 7 pontos em quatro jogos e voltarão a campo domingo, contra o São José, em São Paulo. Hoje, às 15h, o Minas Brasília visitará o Grêmio, em Porto Alegre.