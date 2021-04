Brasiliense e Gama vencem

CB Correio Braziliense

A terceira fase do Candangão é batizada de quadrangular semifinal, porém, cada vez mais se consolida como um “triangular” entre Gama, Ceilândia e Luziânia para saber quem enfrentará o favoritaço Brasiliense em jogo único na decisão da taça doméstica.

Com 100% de aproveitamento, o invicto Jacaré passou facilmente pelo Ceilândia, ontem, na segunda rodada. Artilheiro isolado com nove gols em nove jogos, Zé Love foi um dos responsáveis pelo triunfo, no Mané Garrincha. O outro saiu dos pés do volante Sandy. Com o resultado, o vice-campeão das últimas três edições chegou aos seis pontos nesta etapa contra três do Gama e um de Ceilândia e Luziânia.

Atual bicampeão do Distrito Federal, o Gama venceu o Luziânia, no Serra do Lago, por 2 x 1. O time alviverde virou o primeiro tempo com vantagem de 2 x 0, mas tomou sufoco na etapa final.

O zagueiro Vinícius abriu o placar, de cabeça, para o alviverde. Daniel Alagoano ampliou. Titico, em um chute de fora da área, diminuiu para o Luziânia numa falha do goleiro Léo. A finalização era defensável.

A terceira rodada começa no sábado. O Gama receberá o Ceilândia, às 15h30, no Defelê, na Vila Planalto. No domingo, o Brasiliense receberá o Luziânia, às 15h, no Mané Garrincha.

O Brasiliense está mandando jogos na arena da Copa para recuperar o gramado do Serejão, em Taguatinga. O time só deve voltar à Boca do Jacaré, em 12 de maio, contra o arquirrival Gama.