2 X 0: Minas Brasília perde para o Grêmio pelo Brasileirão feminino

(crédito: Divulgação/Minas Brasília)

O Minas Brasília perdeu nesta quinta-feira (29/4) para o Grêmio na conclusão da quarta rodada da Série A1 do Brasileirão feminino. Em Porto Alegre, as Minas não suportaram a boa campanha da equipe gaúcha, terceira colocada invicta, e amargaram 2 x 0.



Os gols do Grêmio saíram no segundo tempo. Maiara abriu o placar aos 20 minutos. Ela aproveitou cobrança de escanteio, um desvio para a área e empurrou a bola para a rede.

Houve tempo, ainda, para a goleira Karen brilhar. A muralha do Minas defendeu cobrança de pênalti de Pri Back. Ela escolheu o canto esquerdo, mas a arqueira operou o milagre.

Valente, o Minas não abriu mão de atacar em busca do empate, mas foi castigado com o segundo gol. Aos 50 minutos da etapa final, Gabriela recebeu passe de Mariza e empurrou a bola para o fundo da rede da goleira Karen.

Na próxima rodada, o Minas terá pela frente o Cruzeiro, no Defelê, na Vila Planalto. O duelo será no domingo, às 15h. No mesmo dia, o Real Brasília visitará o São José, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), pela quinta rodada.

O Real Brasília ocupa a sexta colocação com sete pontos — quatro vitórias, dois empates e uma derrota. No momento, está na zona de classificação para as quartas de final. O Minas está em 11º, tentando manter-se fora da zona de rebaixamento para a segunda divisão.