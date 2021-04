Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Corinthians

O Timão se complicou, ontem, na Copa Sul-Americana, ao perder por 2 x 0 do Peñarol, na Neo Química Arena. Apenas um time da chave passará de fase nesta etapa de grupos, e o Corinthians está em terceiro.

» Grêmio

Com gols de Leó Pereira e de Ferreira, o Grêmio venceu o Lanús por 2 x 1, ontem, na Argentina, chegou aos seis pontos na Sul-Americana. O placar foi o mesmo da final da Copa Libertadores de 2017 contra o mesmo Lanús.

» Atlético-GO

Zé Roberto deu a vitória ao Dragão sobre o Palestino, ontem, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia, o time havia empatado com o Newell’s Old Boys.

» Flamengo

O zagueiro Léo Pereira causou desconforto no Ninho do Urubu: não compareceu ao treino para a semifinal do Carioca contra o Volta Redonda. Disse ao clube que havia passado mal, mas foi a uma festa e teve o vídeo vazado.

» Barcelona

A cinco jogos do encerramento do Campeonato Espanhol, Messi e companhia foram surpreendidos, ontem, pelo Getafe. O time catalão perdeu por 2 x 1 e jogou fora a chance de assumir a liderança isolada.

» Europa League

Manchester United e Villarreal estão na frente nas semifinais. Ontem, os Diabos Vermelhos venceram a Roma, por 6 x 2, na Inglaterra. Os espanhóis derrotaram o Arsenal, em casa, por 2 x 1.