O Minas Brasília amargou, ontem, a segunda derrota na Série A1. Em Porto Alegre, as Minas viram a goleira Karen fazer milagre ao defender um pênalti quando o Grêmio vencia por 1 x 0, gol de Maiana. Valente, a equipe candanga partiu para o ataque em busca do empate, mas recebeu castigo, aos 50 minutos do segundo tempo. Gabriela balançou a rede e carimbou 2 x 0. O Grêmio é o terceiro colocado e o Minas, 11º.