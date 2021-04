São Paulo, um time viciado em vencer

CB Correio Braziliense

(crédito: Sebastião Moreira/AFP)

O São Paulo continua uma máquina na temporada. Ontem, o tricolor paulista venceu a oitava partida consecutiva ao superar o Rentistas, do Uruguai, por 2 x 0, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com o resultado, os tricampeões continentais continuam com 100% de aproveitamento. Na estreia, o time comandado pelo argentino Hernán Crespo passou facilmente pelo Sporting Cristal, no Peru, por 3 x 0. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Racing, no estádio El Cilindro. Antes, enfrentará o rival Corinthians pelo Campeonato Paulista.

A sequência de sucessos do São Paulo tem triunfos contra São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano e, agora, o Rentistas,

Convencido por Crespo a voltar às origens e atuar como ala-direito no sistema 3-5-2, Daniel Alves foi novamente decisivo. Partiu dele a assistência para o gol do centroavante Pablo. O veterano lateral recebeu a bola no campo de ataque e acionou Pablo entre os zagueiros do Rentistas. O atacante finalizou no canto do goleiro Rossi e partiu para o abraço.

O Rentistas teve um jogador expulso no segundo tempo, mas, nem por isso, deixou de dificultar a vida do São Paulo. O tricolor continuou criando oportunidades, mas não conseguia balançar a rede da equipe uruguaia.

O segundo só saiu em uma cobrança de pênalti. O time uruguaio pressionava com um a menos quando houve toque de mão dentro da área. Impecável nas cobranças, o lateral-esquerdo Reinaldo converteu mais um deslocando o goleiro Rossi e afrouxou o nó da gravata de um time viciado em empilhar vitórias.