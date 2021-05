Mistão do Flamengo inicia as semifinais

CB Correio Braziliense

Com um olho voltado para o próximo compromisso pela Libertadores, na terça-feira, o Flamengo decidiu começar as semifinais do Campeonato Carioca com um time misto. Hoje, às 21h05, o técnico Rogério Ceni poupará três peças do time titular na partida de ida diante do Volta Redonda. O rubro-negro joga pela igualdade na soma dos dois jogos.



Filipe Luís, Gerson e Gabigol não viajaram com a delegação do Flamengo para a Cidade do Aço. O caso de maior complexidade é o do volante rubro-negro. Com dores na parte posterior da coxa esquerda, o camisa oito realiza exames, hoje, para conhecer a gravidade do quadro. As demais peças foram apenas poupadas do jogo devido ao desgaste físico. Pedro será titular.



O time terá, ainda, as ausências dos zagueiros Rodrigo Caio e Léo Pereira. O titular ainda se recupera de uma fibrose na coxa. O reserva foi cortado por opção da comissão técnica após ser flagrado em uma festa na quarta-feira e faltar ao treino do dia seguinte. O jogador, inclusive, foi multado pela diretoria rubro-negra.



Na provável escalação para medir forças com o Volta Redonda, o Flamengo deve utilizar somente cinco titulares incontestáveis: Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique devem começar entre os titulares. Os demais nomes serão opções para Rogério Ceni no banco de reservas.

O Volta Redonda tem somente um problema. Titular, o lateral-direito Oliveira está suspenso. Ademais, o time será o mesmo das últimas partidas. A TV Record anuncia a transmissão da partida.