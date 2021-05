Ceilândia vence Gama e assume vice-liderança

CB Correio Braziliense

O Ceilândia levou a melhor sobre o Gama no confronto direto pela segunda posição do quadrangular semifinal do Campeonato Candango. Ontem, no Estádio do Defelê, na Vila Planalto, o Gato Preto visitou o alviverde e levou a melhor, por 1 x 0. O resultado mínimo, porém, foi suficiente para provocar uma troca de posições na classificação. O Brasiliense, que hoje joga com o Luziânia, às 15h, no Mané Garrincha, segue líder.

Aberta, a partida contou com chances para os dois lados. O Ceilândia chegou a carimbar a trave do Gama logo aos seis minutos de jogo. Aos 22, a bola foi ao encontro do alvo. Após cobrança de escanteio, a zaga alviverde se atrapalhou na hora de cortar e deixou Gabriel Pedra em boas condições. O meio-campista chutou com força para colocar o Gato Preto na frente.

No segundo tempo, o Gama voltou com peças ofensivas, mas não soube tirar os planos da prancheta e levá-los ao campo. Mais ligado, o Ceilândia incomodou o goleiro Léo nos primeiros minutos. O alviverde só conseguiu ameaçar o rival depois dos 10, mas a pontaria não estava em dia. Na reta final do jogo, o time gamense armou uma blitz, mas não teve forças para tirar os três pontos do alvinegro. (DQ)