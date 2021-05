Flu tenta revanche contra a Lusa

CB Correio Braziliense

O Fluminense ainda não digeriu a dura derrota por 3 x 0, na segunda rodada do Campeonato Carioca, em pleno Maracanã, diante da Portuguesa. Mesmo atuando com um time reserva na época, os tricolores foram surpreendidos pelo resultado e, hoje, menos de dois meses depois, entram em campo, às 16h, com sentimento de revanche na casa do rival

Vindo de quatro vitórias convincentes no Carioca e em grande ascensão na temporada, o Fluminense quer “dar o troco” no estádio Luso-Brasileiro para encaminhar a classificação à decisão. Joga por dois empates, mesmo assim quer largar com vitória para ficar tranquilo para a volta.

O técnico Roger Machado não dirigiu o Fluminense naquela chocante e inesquecível derrota. Mas acompanhou a equipe e, agora, promete uma escalação bem mais forte e diferente. Mesmo podendo descansar alguns titulares.

Encaminhar a classificação agora se faz necessário pelo fato de o Fluminense encarar os colombianos Júnior Barranquilla e Santa Fe na sequência, confrontos que serão decisivos para a vaga às oitavas na Libertadores. A competição sul-americana é prioridade, mas o clube não admite ficar fora da decisão do estadual.

Justamente pensando nos colombianos, Roger Machado pode descansar alguns nomes mais experientes, casos de Nenê, Fred, Egídio e Luccas Claro. Ganso ou Cazares, Manoel, David Braz, Abel Hernandez e Bobadilla devem pintar entre os escolhidos pelo treinador.

A ideia é poupar peças sem mexer no desempenho e na maneira de atuar. Usar novos jogadores com o mesmo espírito vitorioso e ofensivo dos últimos jogos. E sem levar sustos, como no primeiro tempo contra o Madureira, no qual terminou atrás do placar com a equipe alternativa.

Dona da melhor defesa do estadual, com somente oito gols sofridos, a Portuguesa investirá pesado na marcação forte atrás e nos contragolpes, repetindo o que deu muito certo justamente contra o Fluminense.

Além de surpreender o time tricolor, a Portuguesa ainda bateu o Vasco e empatou com Botafogo e Flamengo. O técnico Felipe Surian quer manter a invencibilidade contra os grandes.

“A primeira partida é fundamental para a gente sair na frente e irmos para o segundo jogo com placar favorável. O time pequeno tem de aproveitar as oportunidades e essa é uma chance que temos”, afirmou. “Com esse primeiro desafio nos nossos domínios, temos de fazer valer a melhor defesa e impor nosso jogo, como fizemos em todas as partidas.”