Brasiliense iguala recorde histórico

CB Correio Braziliense

O Brasiliense igualou uma marca histórica no Campeonato Candango. A vitória sobre o Luziânia, ontem, por 2 x 1, no Estádio Nacional Mané Garrincha, foi a 12ª seguida do clube amarelo na edição 2021 do torneio local. A sequência repete o feito do Brasília na temporada de 1977. Na época, o Colorado também ficou pelo mesmo período com 100% de aproveitamento.

O novo triunfo do Jacaré, porém, foi suado. Em partida equilibrada, o Luziânia deu trabalho para o time amarelo. O Brasiliense saiu na frente, aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Zé Love desviou escanteio cobrado por Peninha. Foi o 10º gol do artilheiro do Candangão. Os goianos igualaram aos 38. Goduxo levantou na área e Romário desviou sem chances para Edmar Sucuri.

Na etapa final, o jogo seguiu pegado. Levemente melhor, o Luziânia chegou a reclamar dois pênaltis, ambos não assinalados pela arbitragem. Quem encontrou as redes, porém, foi o Brasiliense. Em bela jogada pela direita, Tobinha driblou a marcação e deu a vitória ao Jacaré: 2 x 1. Na quarta-feira, os dois times voltam a se enfrentar e abrem o segundo turno do quadrangular semifinal, às 15h30, no Serra do Lago.