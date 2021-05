Cruzeiro perde para o América-MG

CB Correio Braziliense

Com gols de Alê e Ademir em um intervalo de quatro minutos, o América-MG virou para cima do Cruzeiro por 2 x 1, em pleno Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e aumentou a vantagem, ontem, nas semifinais do Campeonato Mineiro. O atacante Rafael Sóbis havia aberto o marcador para o time celeste.

Na volta, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Independência, também na capital mineira, o América-MG, por ter melhor campanha, poderá até perder por um gol de diferença. O time do técnico Felipe Conceição terá de vencer por dois ou mais gols. Essa foi a quarta derrota do treinador pelo Cruzeiro. Ele ainda tem sete vitórias e três empates em 14 jogos.

No sábado, o Atlético-MG derrotou o Tombense, por 3 x 0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo primeiro jogo da semifinal. Líder da classificação geral na primeira fase, a equipe da capital construiu boa parte do resultado nos primeiros 20 minutos de jogo, aproveitando um adversário acuado e sem grandes armas para surpreender. O segundo confronto está marcado para o próximo sábado, no Mineirão.