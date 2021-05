Dominante, Lewis Hamilton volta a triunfar no GP de Portugal

CB Correio Braziliense

Lewis Hamilton superou a própria oscilação, os rivais e voltou a triunfar no GP de Portugal. Ontem, em uma prova desgastante fisicamente, o heptacampeão chegou a cair para terceiro, mas se recuperou, ultrapassou os adversários e cruzou a linha de chegada em primeiro, em Portimão. Max Verstappen terminou em segundo e Valtteri Bottas, que largou na pole, completou o pódio.

Com o resultado em Portimão, Hamilton conquistou a 97ª vitória na Fórmula 1, a segunda na temporada de 2021 e ampliou a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Agora, soma 69 pontos contra 61 de Verstappen, o segundo colocado, à frente do jovem britânico Lando Norris, o terceiro, com 37.

Para vencer no Autódromo Internacional do Algarve pela segunda vez consecutiva, o britânico da Mercedes contou com poder de reação, concentração e o habitual talento. Ele foi ultrapassado por Verstappen na sétima volta, após a relargada, mas retomou o segundo posto ao dar o troco no 11º giro.

Depois, ultrapassou Bottas na primeira curva da 20ª volta para assumir a liderança. O hexacampeão deixou a liderança para Pérez ao fazer a primeira parada na 38ª volta, mas recuperou a posição pouco tempo depois e de lá não saiu mais.