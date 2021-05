Inter decepciona; Grêmio vence

CB Correio Braziliense

O Internacional não esteve em um dia inspirado, ontem, e acabou saindo atrás do Juventude por uma vaga na final do Campeonato Gaúcho. O clube alviverde de Caxias do Sul (RS) ganhou por 1 x 0, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), na primeira partida da semifinal.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Juventude tem a vantagem do empate, enquanto o Internacional precisa ganhar por dois ou mais gols, pois a vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

No outro duelo, o Grêmio se mostrou um time ainda sem padrão, com a presença do técnico Tiago Nunes pela terceira vez no banco de reservas em substituição a Renato Gaúcho. Mas, em campo, quem continua decisivo para o time é o atacante Diego Souza. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 x 1 em cima do Caxias, no Estádio Centenário.

Agora, o Grêmio, atual campeão gaúcho, tem a vantagem do empate na partida de volta da semifinal diante do Caxias, vice em 2020, no jogo de volta que vai acontecer no próximo domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Caso o Caxias vença por um gol de diferença, a vaga vai ser definida na cobrança de pênaltis.