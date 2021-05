Jacaré busca vaga e recorde

CB Correio Braziliense

O quadrangular semifinal do Campeonato Candango está afunilando, e os times envolvidos na disputa por dois lugares na final começam a usar a calculadora para fazer as contas. Hoje, na quarta rodada, duas partidas podem encaminhar os destinos e, inclusive, carimbar uma das vagas na decisão. Às 15h, Ceilândia e Gama jogam, no estádio Abadião. Às 15h30, Luziânia e Brasiliense se enfrentarem, no Serra do Lago.

Invicto há 12 jogos, o Brasiliense pode ir à final em caso de vitória. Com seis pontos de vantagem para o Gama, o Jacaré garante a vaga de forma matemática em caso de tropeço do alviverde. O Periquito manteria chances de ultrapassar o rival apenas se vencer o Ceilândia e tirar uma diferença de saldo — hoje em nove gols — nas duas rodadas restantes.

Além da vaga antecipada, a vitória também vale um recorde para o Brasiliense. Se vencer a 13ª partida seguida, o Jacaré irá superar um feito instituído pelo Brasília em 1977. Na ocasião, o Colorado emendou 12 triunfos em sequência. Trata-se do maior período com 100% de aproveitamento na era profissional, iniciada em 1976. Para o jogo, o técnico Vilson Tadei conta com o retorno do lateral-direito Diogo.

No Gama, o técnico Victor Santana conta com o retorno do zagueiro Igor, recuperado de lesão. Recontratado recentemente, Emerson segue fora. O defensor ainda não tem condições de atuar. O Gato Preto, porém, teve uma baixa no time titular. Autor de gols importantes no ano, o volante Klécio pediu a rescisão com o alvinegro alegando motivos pessoais.



3ª fase

Classificação

PJVSG

1. Brasiliense6225

2. Ceilândia431-1

3. Gama331-3

4. Luziânia120-1

4ª rodada

Hoje

15h Gama x Ceilândia

15h:30 Luziânia x Brasiliense