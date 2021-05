CHAMPIONS LEAGUE

CB Correio Braziliense

A final da Liga dos Campeões, em 29 de maio, na Turquia, será entre Chelsea e Manchester City. Ontem, o clube londrino derrotou o Real Madrid por 2 x 0 e despachou o recordista de títulos por 3 x 1 no placar agregado e confirmou a terceira decisão inglesa na história do torneio. Antes, o Manchester United bateu o Chelsea, em 2008, e o Liverpool passou pelo Tottenham, em 2019. O City parte em busca do título inédito. Campeões em 2012, os Blues cobiçam o bi.