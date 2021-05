Brasiliense passa e aguarda rival na final

CB Correio Braziliense

O Brasiliense teve, ontem, uma tarde impecável no Campeonato Candango. Pela quarta rodada do quadrangular semifinal do torneio local, o Jacaré não tomou conhecimento e, em pleno Serra do Lago, goleou o Luziânia, por 5 x 0. Com o placar, o time amarelo chegou ao 13º triunfo e estabeleceu um novo recorde de sequência ostentando 100% de aproveitamento. No outro jogo do dia, o Ceilândia venceu o Gama, no Abadião, por 2 x 1, e encaminhou a outra vaga na decisão.

A goleada do Brasiliense foi construída, praticamente, durante o primeiro tempo da partida quando Peu, Bruno Nunes, Didira e Tobinha marcaram. Jorge Henrique completou o placar. No Abadião, o alviverde saiu na frente com Kasado logo nos primeiros minutos. No final, Liel marcou duas vezes e virou para o Gato.



3ª fase

Classificação

PJVSG

1. Brasiliense124411

2. Ceilândia7420

3. Gama331-4

4. Luziânia130-7

5ª rodada

Sábado

15h30

Ceilândia x Brasiliense

Gama x Luziânia