Um clássico sem medalhões

(crédito: Ueslei Marcelino/AFP - 15/4/21)

Depois de vencerem na Libertadores, a competição em que estão focados, Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, às 21h, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Por mais que o duelo seja decisivo pela primeira fase, as duas equipes devem poupar seus principais jogadores por causa da maratona de jogos. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, estuda mandar a campo garotos da base.

Enquanto no torneio continental o Palmeiras acumulou a terceira vitória consecutiva, no Paulistão, o time é o terceiro colocado no Grupo C, fora da zona de classificação para as quartas, a três de distância do Novorizontino, que está em segundo lugar.

“Sei que muita gente fala da nossa organização, mas não controlamos a pandemia nem temos culpa de a cada três dias fazer dois jogos”, alega Abel Ferreira.

Ainda sem um técnico efetivo, o Santos terá mais uma vez no banco de reservas o auxiliar Marcelo Fernandes. O clube negocia com Fernando Diniz para o cargo e também tem na mira Lisca e Guto Ferreira. A goleada por 5 x 0 sobre o The Strongest da Bolívia pela Libertadores deu um respiro para a diretoria negociar com o novo treinador.

Também deu esperanças para o interino ser efetivado no cargo.

Para o clássico, ele ainda não definiu se poupará os seus principais jogadores. Certo é que não terá o volante Alison, que sentiu desconforto na perna esquerda.

Se optar por escalar força máxima, Fernandes teria somente uma dúvida no ataque, entre Marcos Leonardo e Kaio Jorge.