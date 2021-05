Paradinhas

CB Correio Braziliense

» CORINTHIANS

Com um empate e uma derrota, o Corinthians quer a primeira vitória na Sul-Americana. Às 21h30, o time paulista enfrenta o Sport Huancayo, no Peru, pelo Grupo E. O adversário é o lanterninha da chave.

» GRÊMIO

O Grêmio joga hoje, às 19h15, pela Sul-Americana, com o pensamento de conquistar a terceira vitória, manter 100% e encaminhar a vaga às oitavas. O visitante é o Aragua, da Venezuela.

» ATLÉTICO-GO

Em um confronto direto pela liderança do Grupo F da Sul-Americana, o Atlético-GO enfrenta o Libertad, às 19h15, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela terceira rodada.

» CEARÁ

O Vozão conseguiu ótimo resultado, ontem, ao segurar 0 x 0 com o Bolívar, na altitude de 3.600m de La Paz. Com isso, o time continua invicto na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

» INDULTO

Depois de dois anos detido na Rússia por entrar no país com medicamento considerado ilegal, o ex-motorista do volante Fernando, ex-Spartak Moscou, Robson de Oliveira, retornou, ontem, ao Brasil.