Odisseia tricolor

CB Correio Braziliense

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

Em meio a um cenário de incertezas desencadeado por protestos na Colômbia, o Fluminense enfrenta o Junior Barranquilla, hoje, às 21h, para se manter invicto na Libertadores, vencer a segunda e permanecer em situação confortável no Grupo D.

O jogo seria disputado às 19h na Colômbia, mas, na véspera, a Conmebol alterou o horário e local devido às manifestações populares contra a reforma tributária do governo colombiano e também contra a violência policial.

A partida foi transferida para Guayaquil, no Equador, com a intenção de evitar problemas na Colômbia. Os protestos começaram há uma semana em diversas cidades do país, com confrontos entre manifestantes e forças policiais. Até ontem, eram 19 mortes e mais de 800 feridos.

Quando soube da mudança, a delegação do Fluminense já estava em Barranquilla. Assim, teve de refazer o planejamento e pegar um novo voo para chegar ao Equador. Todas as outras partidas de torneios organizados pela Conmebol que estavam marcadas para a Colômbia nesta semana foram retiradas do país.

A mudança de local causou indignação no Fluminense. A diretoria confiava que o local do jogo seria mantido e recebeu sinal verde da Conmebol para viajar à Colômbia. A cidade equatoriana fica a aproximadamente 2.200 km do município colombiano, um trajeto percorrido em cerca de cinco horas e meia de avião. Desta maneira, os jogadores e comissão técnica tiveram menos tempo para descansar.

O time carioca decidiu manter a programação e treinar no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na tarde de ontem, para dar continuidade aos trabalhos físicos e técnicos de seus atletas. Depois, conseguiu voo fretado para Guayaquil. Na semana passada, o clube havia enfrentado odisseia para pegar o Santa Fé.

O grande trunfo para o Flu conquistar mais uma vitória na Libertadores é o artilheiro Fred. O experiente atacante marcou os três gols do time no torneio e se tornou o segundo maior goleador da história do clube, com 185.

No Junior Barranquillla, o lateral-direito Viáfara, o meia Fredy Hinestroza e os atacantes Sandoval e Teo Gutiérrez apoiaram as manifestações. Borja, que ainda pertence ao Palmeiras e está emprestado, é a aposta para a equipe desencantar a vencer a primeira.

Internacional hulmilha Olimpia no Beira-Rio

Na noite da estreia de Taison, só faltou gol do... Taison! Com uma atuação de gala no Beira-Rio, o Internacional goleou o Olimpia por 6 x 1, ontem, e assumiu a liderança do Grupo B da Libertadores com seis pontos.

Pilhado, o Colorado passou como um trator pelo atual campeão paraguaio. O primeiro gol demorou, mas saiu aos 28. O lateral-direito Rodinei cruzou e o zagueiro Cuesta entrou de peixinho para balançar a rede.

Taison participou da trama que deu origem ao segundo gol. Acionou Mauricio, que tentou passe para Moisés e viu Benítez interceptar com a mão. O volante Edenílson bateu e fez 2 x 0 no segundo tempo. Aos 18, Taison tocou para Thiago Galhardo, que deixou a bola passar. Marcos Guilherme finalizou, o goleiro deu rebote e Galhardo ampliou.

O quarto começou com um passe de Praxedes para Galhardo. Quando percebeu a movimentação do goleiro, ele encobriu Oliveira para transformar o resultado em goleada no Beira-Rio.

Aos 31, Marcos Guilherme partiu em velocidade com a bola e serviu Yuri Alberto. O centroavante só empurrou para a rede.

O sexto gol merece placa no estádio. Saravia cruzou da direita e Caio Vidal emendou uma linda bicicleta para fechar com estilo a noite de gala do Internacional.

Houve tempo, ainda para o Olimpia marcar o gol de honra. Rodrigo Dourado derrubou Otálvaro dentro da área. Derlis González bateu e deu números finais ao placar, em Porto Alegre. Os dois times voltarão a duelar na semana que vem, em Assunção.

Racing para o São Paulo

Não foi desta vez que o São Paulo emplacou três vitórias consecutivas em seus três primeiros jogos em uma edição de Libertadores. Em visita ao Racing, ontem, no El Cilindo, em Avellaneda, pela terceira rodada do Grupo E, o tricolor não repetiu o desempenho das duas últimas partidas na competição e teve de se conformar com o empate sem gols.

O resultado deve ser comemorado se levarmos em conta que o São Paulo perdeu o volante Willian. Ele foi expulso no segundo tempo, mas a equipe resistiu. Luciano e Daniel Alves deixaram o gramado com problemas musculares e preocupam para a sequência da maratona incessante de partidas da equipe paulista.

Novamente faltou criatividade ao São Paulo. Sendo pressionado na saída de bola, Daniel Alves e companhia não conseguiram trabalhar a bola e criar boas oportunidades de gol, o que havia ocorrido no clássico do último domingo, contra o Corinthians, em que o tricolor contou com uma equipe alternativa, poupando seus principais atletas.

Apesar do empate, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo E da Libertadores. Agora, com sete pontos, o tricolor conta com dois gols de vantagem para o Racing, na segunda colocação.

O time comandado por Hernán Crespo volta a campo pelo torneio continental na próxima semana, contra o Rentistas, no Uruguai. Antes, tem o Mirassol, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Classificado para as quartas de final, o time cobiça apenas o primeiro lugar geral.