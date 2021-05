Meninode Xerém

CB Correio Braziliense

(crédito: Santiago Arcos/AFP)

Quando Kayky nasceu, em 11 de junho de 2003, Nenê, 39 anos, amargava o vice-campeonato da Libertadores com o Santos, de Diego e Robinho, contra o Boca Juniors, no Morumbi. Autor de um gol do meio de campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fred, 37, não passava de promessa do América-MG.

Com menos da metada da idade dos “tios” do Fluminense, Kayky não se intimida. Na vitória sobre o Independiente Santa Fé, participou dos lances dos dois gols da vitória tricolor. Ontem, o menino de Xerém marcou pela primeira vez na Libertadores e garantiu ponto precioso contra o Junior Barranquilla, em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos. A partida foi disputada no Equador por causa das manifestações na Colômbia.

A partida começou com um furto ao Fluminense. Dedicado à marcação, Kayky acertou a bola numa dividida com Fuentes, mas o árbitro chileno Julio Bascuñan deu pênalti. Miguel Borja, ex-Palmeiras, cobrou e abriu o placar.

Kayky não sentiu o lance. Muito pelo contrário. Mostrou que não tem talento apenas para driblar e dar assistências. Presença de área é outro atributo do menino vendido por 10 milhões de euros ao City Group, proprietário, entre outros clubes pelo mundo, do badalado Manchester City, finalista da Champions League.

Após cobrança de escanteio, Kayky aproveitou desvio na primeira trave, matou a bola no peito e empatou a partida no Estádio Monumental. Partiu para o abraço e foi afagado pelo experiente Nenê.

Depois da odisseia pela Colômbia e pelo Equador, o Fluminense retorna ao Rio com um ponto na bagagem. Jogou uma vez em casa e duas fora no primeiro turno. Consequentemente, sairá para enfrentar o River Plate e receberá Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla, no Maracanã. Com cinco pontos, terá chance de confirmar a vaga às oitavas de final dentro de casa.

Outro fator pesa a favor da avaliação do resultado. O time estava desgastado pelas viagens, a indecisão sobre a partida e os deslocamentos pra lá e pra cá para treinos e mudanças de logística na última hora.

A contar da estreia, o tricolor viajou mais de 16 mil quilômetros em 11 dias, Levantamento do jornal O Globo mostrou que o Flu pegou um voo a cada dois dias: 28h50 de viagem desde 26 de abril.

Fase de grupos

3ª rodada

Terça-feira

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño-PAR

Unión La Calera-CHI 0 x 2 Vélez-ARG

Santos 5 x 0 The Strongest-BOL

Barcelona-EQU 1 x 0 Boca Juniors-ARG

Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras

LDU-EQU 2 x 3 Flamengo

Quarta-feira

I. del Valle-EQU 4 x 0 Universitario-PER

Racing-ARG 0 x 0 São Paulo

Rentistas-URU 0 x 0 Sporting Cristal-PER

Inter 6 x 1 Olimpia-PAR

U. Catolica-CHI 3 x 1 Nacional-URU

Ontem

Jr. Barranquilla-COL 1 x 1 Fluminense

Always Ready-BOL 2 x 0 D. Táchira-VEN

Atl. Nacional-COL 0 x 2 Arg. Jrs-ARG

I. Santa Fe-COL 0 x 0 River Plate-ARG

La Guaira x América de Cáli-COL*

*Não encerrado até o fechamento