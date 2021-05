Palmeiras deixa Santos em risco

CB Correio Braziliense

Em um clássico movimentado, o Palmeiras bateu o Santos, ontem, por 3 x 2, e ganhou sobrevida no Campeonato Paulista. Com 18 pontos somados no grupo C, o alviverde vai para a última rodada, no domingo, fazendo contas para ir às quartas de final. O Santos, por outro lado, foi eliminado com a derrota. O Peixe estacionou nos dez pontos e não pode mais alcançar o Guarani, com 14.

Protagonista na última década, quando disputou seis finais e ganhou quatro títulos, o Santos volta a ser eliminado na primeira fase após 13 anos. A última vez havia sido em 2008. À espera de Fernando Diniz, contratado, ontem, o alvinegro ainda corre risco de ser rebaixado no estadual. O Peixe está apenas um ponto a frente do São Bento. Os dois times se enfrentam no domingo. O Palmeiras pega a Ponte Preta na tentativa de ultrapassar o Novorizontino, que visita o Corinthians.

Animado, o jogo teve boas chances para os dois lados. O Santos tentou com Pirani. Weverton pegou. Na resposta, Giovani fez fila, mas chutou para fora. O placar do clássico foi aberto aos sete minutos. Após boa jogada de Scarpa pela direita, Viña desviou de cabeça para as redes. O susto deixou o Santos alerta e o empate veio aos 13. Jean Mota deu passe na medida para Kaio Jorge igualar. O gol colocou mais fogo no jogo, com as equipes alternando bons momentos. Porém, apenas o Palmeiras voltou a ser efetivo. Scarpa cruzou na cabeça de Willian, que recolocou o alviverde em vantagem.

A segunda etapa começou com uma blitz santista. Ângelo e Pirani perderam duas chances cada antes do empate. Kaio Jorge sofreu pênalti e converteu. Melhor, o Peixe colocou uma bola na trave aos 11 com Marcos Leonardo.

Aos 32, Esteves desequilibrou. Viña cruzou rasteiro e o camisa seis empurrou para o gol. Abatido, o Santos não voltou a ameaçar a vitória que manteve o alviverde vivo. “Vamos fazer nossa parte. Sobre o Corinthians, eles têm que fazer a deles. Acredito que não vão entregar. Fazer um gol em clássico, eliminar o rival é algo incrível", disse o autor do gol do triunfo palmeirense.