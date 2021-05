CB Correio Braziliense

» Europa League

A final do segundo torneio mais importante do Velho Continente será entre Manchester United e Villarreal. Ontem, os dois times eliminaram, respectivamente, a Roma e o Arsenal na semifinal.

» Eliminatórias

A Seleção Brasileira já sabe os dias e horários dos próximos confrontos rumo à Copa-2022. O time receberá o Equador, no Beira-Rio, em 4 de junho, No dia 8, o confronto será com o Paraguai, em Assunção.

» Flamengo

O Flamengo pode perder mais uma joia da base. O Huddersfield, da segunda divisão inglesa, mostrou interesse em contratar o atacante Lázaro. O time, no entanto, ainda não apresentou proposta oficial.



» São Paulo

O técnico Hernán Crespo vai saber hoje o grau das lesões sofridas por Daniel Alves e Luciano no empate com o Racing pela Libertadores. Os dois serão reavaliados pela equipe médica no CT da Barra Funda.



» Grêmio

Dois gols de Ferreira, outros dois de Luiz Fernando, um de Churín, Diego Souza, Maicon e mais um contra deram a vitória ao Grêmio contra o Aragua, da Venezuela, ontem, em Porto Alegre, pela Sul-Americana.



» Corinthians

Motivado pelo empate contra o São Paulo, por 2 x 2, o Timão venceu o Huancayo, ontem, por 3 x 0, no Peru. Luan balançou a rede duas vezes. O outro gol foi de Cauê pela Sul-Americana.