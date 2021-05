CB Correio Braziliense

(crédito: Javier Soriano/AFP)

O finlandês Valtteri Bottas afastou, ontem, os boatos surgidos em Barcelona, local do GP da Espanha, no domingo, de que poderia deixar a Mercedes no meio da temporada. Companheiro de Lewis Hamilton, Bottas é o quarto na classificação geral, 37 pontos atrás do britânico (69 x 32). O britânico George Russell seria o piloto apontado para assumir o cockpit de Bottas, em 2022.