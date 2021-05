Neymar renovará com o PSG

CB Correio Braziliense

O atacante Neymar vai assinar hoje o novo contrato com o Paris Saint-Germain. Segundo informação publicada pelo jornal francês L'Équipe, o brasileiro fechou um acordo para seguir na equipe até junho de 2026. O atual contrato do jogador com o clube francês é válido por mais um ano. Ou seja, até junho de 2022. Neymar, desta maneira, pode ficar no PSG por mais quatro temporadas.

A assinatura encerra um novela que, em muitos momentos, quase não teve um final feliz para o PSG. Apenas após o vice-campeonato na Liga dos Campeões da temporada passada que Neymar deixou clara sua intenção de continuar em Paris.

O acordo foi selado poucos dias depois da eliminação da equipe na Liga dos Campeões para o Manchester City. Desde o dia 27 de abril, quando Neymar concedeu entrevista à emissora RMC dizendo que o acerto estava próximo, que era uma questão de tempo para ele assinar o acordo.

Neymar está no PSG desde o início da temporada 2017/2018, quando foi comprado do Barcelona pelo pagamento da multa rescisória de 222 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões na cotação da época). São 114 jogos, com 89 gols.

Pela equipe francesa, apesar de fracassar na missão de liderar o PSG ao título da Liga dos Campeões, o brasileiro levantou dez troféus, sendo três do Campeonato Francês, dois da Copa da França e da Copa da Liga Francesa e três da Supercopa da França.

Juntando os cacos da eliminação da última terça-feira, o PSG voltará a campanha, amanhã, contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. Neymar e companhia perseguem o Lille, líder isolado com 79 pontos. O time de Paris soma 75, mas tem uma partida a menos do que o concorrente, que abriu a rodada, ontem, vencendo o Lens por 3 x 0.