Em vantagem, Fla reencontra Voltaço

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Em situação confortável após fazer 3 x 0 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo revê o Volta Redonda para confirmar a vaga à final. Como a prioridade é a Libertadores, o time rubro-negro deve novamente jogar com time alternativo hoje, às 21h05, no Maracanã. A Record anuncia a transmissão.

Com a larga vantagem construída fora de casa, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença no Maracanã. O Volta Redonda precisa de um histórico e milagroso triunfo de 4 x 0. Quem avançar pega Fluminense ou Portuguesa, que duelam amanhã.

Rogério Ceni deve novamente escalar um time misto, provavelmente com menos titulares ainda em campo, considerando a ótima vantagem adquirida na ida. Certo é que o goleiro Diego Alves e o lateral Renê não estarão disponíveis. O primeiro foi substituído no intervalo da vitória sobre a LDU, ao sentir um desconforto na coxa direita, e o segundo sentiu dores na parte posterior da coxa direita.

A tendência é de que Rodrigo Caio e Gerson também continuem fora. O zagueiro, em recuperação de uma fibrose na coxa, está no processo de transição para voltar e ainda não deve estar pronto. É provável que tenha condições de enfrentar o Union La Calera na próxima terça-feira.

O mesmo deve ocorrer com Gerson. O meia segue em tratamento de lesão na coxa esquerda e é improvável que jogue.Autor de três gols na vitória por 3 x 0 no primeiro duelo, Pedro deve ganhar mais uma oportunidade como titular no comando de ataque.

Taça Rio

Depois de ser derrotado por 1 x 0 para o Madureira na semana passada, o Vasco revê o adversário e joga hoje, às 16h, em busca de uma vitória pelo saldo mínimo para avançar à final da Taça Rio. O duelo será disputado em São Januário e o time cruzmaltino usará os titulares desta vez. Com os reservas, o time jogou mal, teve um jogador expulso (Laranjeira) e precisa reverter a desvantagem para ir à decisão contra o vencedor entre Botafogo e Nova Iguaçu.