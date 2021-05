Paradinhas

CB Correio Braziliense

» GAÚCHO

Derrotado na partida de ida por 1 x 0 pelo Juventude, o Inter é obrigado a vencer o adversário, hoje, às 19h, no Beira-Rio, para evitar o vexame de ficar fora da decisão do Estadual. O vencedor enfrentará Grêmio ou Caxias.

» Mineiro

Com vantagem confortável após vencer o Tombense por 3 x 0, o Atlético cumprirá tabela, hoje, às 16h30, no Mineirão. Motivado pela goleada por 4 x 0 sobre o Cerro Porteño, o Galo enfentará Cruzeiro ou América na decisão.

» SÃO PAULO

Daniel Alves, Luciano e Eder vão desfalcar o São Paulo. Foram constatadas lesões, mas o departamento médico do clube não revelou o tempo para a recuperação. Amanhã, eles não enfrentarão o Mirassol.

» Santos

O Santos oficializou, ontem, a contratação de Fernando Diniz. Livre no mercado desde a saída do São Paulo, o treinador chega para substituir o comandante argentino Ariel Holan, que pediu demissão do clube há 10 dias.

» Inglês

Finalistas da Champions League, Manchester City e Chelsea farão, hoje, uma prévia da decisão. Para o City, o jogo pode valer o título da Premier League. Basta vencer para erguer o troféu pela sétima vez — terceira com Guardiola.

» Fórmula 1

A Mercedes dominou o primeiro dia de atividades de pista para o GP da Espanha. O finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido no primeiro treino livre e, à tarde, o inglês Lewis Hamilton foi o melhor da segunda sessão.