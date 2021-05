Dia de decisão nos torneios pelo Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Ivan Storti/Santos FC)

O domingo será de decião nos principais campeonatos estaduais do Brasil. Com os torneios avançando para as fases mais agudas, o dia terá definições como finalistas e rebaixados. No Paulista, o Palmeiras tenta concretizar a arracanda das últimas rodadas em busca de uma vaga nas quartas de final, enquanto o Santos, em situação dramática, joga para evitar a primeira queda da história. No Rio de Janeiro, o Fluminense entra em campo buscando reeditar a decisão de 2020 contra o Flamengo. O rubro-negro garantiu uma vaga, ontem. As competições de Minas Gerais e Rio Grande do Sul também vivem a expectativa de clássico. No Candangão, a rodada pode sacramentar o adversário do Brasiliense na decisão. Confira os panoramas:

Após dificuldades ocasionadas pela pandemia de covid-19, o Campeonato Paulista termina a primeira fase com oito jogos simultâneos, às 16h. As principais disputas envolvem Palmeiras e Santos. O alviverde busca uma vaga nas quartas de final contra a eliminada Ponte Preta. Além de vencer, precisará torcer para o rival Corinthians tirar pontos do Novorizontino, concorrente direto. Sem chances de avançar, o Peixe tem um duelo particular contra o rebaixamento diante do São Bento. O São Paulo pega o Mirassol.

No Campeonato Candango, o Brasiliense aguarda o rival na finalíssima. Ostentando 100% de aproveitamento há 13 partidas, o time amarelo foi o primeiro a carimbar o passaporte para a decisão, ainda na última rodada. Hoje, o Ceilândia tem chances matemáticas de também avançar. Para isso, precisa vencer o próprio Jacaré, às 15h30, no estádio Abadião. No mesmo horário, mas no estádio Defelê, na Vila Planalto, Gama e Luziânia se enfrentam para não desgarrar da briga em caso de tropeço do Gato Preto.

O Mineiro é outro torneio estadual com definição importante. Hoje, às 16h, Cruzeiro e América-MG fazem clássico, no Independência, para definir o segundo finalista. O Coelho venceu a ida, por 2 x 1, e pode perder por até um gol de diferença. Quem avançar terá o Atlético-MG como adversário na disputa do título. Ontem, o Galo empatou com a Tombense, por 1 x 1 — gols de Sasha, para o alvinegro, e Caíque, para o Gavião —, e confirmou a vantagem construída na primeira partida, quando venceu por 3 x 0.

O Campeonato Carioca pode reeditar o Fla x Flu da final da última temporada. Para isso, o Fluminense precisa despachar a Portuguesa, hoje, às 16h, no Maracanã. Na ida, os dois times empataram por 1 x 1. Por ter realizado melhor campanha na fase de grupos da competição, o tricolor joga por uma nova igualdade. Na luta pelo tricampeonato, o Flamengo está na decisão e apenas aguarda o vencedor do confronto. Ontem, o rubro-negro garantiu a vaga ao eliminar o Volta Redonda, no estádio do Maracanã.

O Rio Grande do Sul também vive a expectativa de ter um clássico na final. Ontem, o Internacional garantiu um lugar na decisão ao vencer o Juventude, por 4 x 1. Os gols de Yuri Alberto, Maurício, Edenilson e Rodinei reverteram a vantagem construída pelo Jaconero na ida e classificaram o colorado. Mathes Peixoto descontou. Hoje, será a vez do Grêmio buscar uma vaga. Às 16h, o tricolor, atual tricampeão gaúcho, recebe o Caxias, na Arena, com a vantagem de empatar após a vitória, por 2 x 1, na primeira partida.