CB Correio Braziliense

» Taça Rio

O Vasco é o primeiro finalista da Taça Rio. Ontem, o cruzmaltino sofreu, mas venceu o Madureira, por 2 x 1, e garantiu a vaga na decisão. Os gols vascaínos foram de Marquinhos Gabriel e Cano. Humberto diminuiu.

» Feminino

O Minas Brasília abre, hoje, a participação candanga na sexta rodada do Brasileirão Feminino. Às 15h, o time verde e azul visita o Napoli, em Caçador (SC). Amanhã, o Real Brasília joga contra o Bahia, às 15h, no Defelê.

» Fórmula 1

Heptacampeão, Lewis Hamilton bateu mais uma marca histórica. Ontem, o piloto inglês conquistou a 100ª pole position na Fórmula 1. Max Verstappen e Valtteri Bottas completam a primeira fila da corrida, que começa às 10h.

» Neymar

Neymar está de contrato renovado com o Paris Saint-Germain. Ontem, o brasileiro assinou a extensão do vínculo com o time francês até o fim da temporada de 2025. “É um grande prazer estender a aventura”, comemorou.

» Inglês

A vantagem é enorme e, dificilmente, o Manchester City não será heptacampeão. O time de Pep Guardiola, porém, perdeu a chance de levantar a taça, ontem, ao perder para o Chelsea, de virada, por 2 x 1.

» Alemão

Na Alemanha, o Bayern de Munique vibrou antes mesmo de jogar. Com a nona taça seguida garantida após a derrota do Leipzip para o Dortmund, o time não tomou conhecimento e goleou o Borussia M’Gladbach por 6 x 0.