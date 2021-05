Bahia conquista o tetra

CB Correio Braziliense

A taça da Copa do Nordeste é tricolor. Ontem, em um jogo repleto de emoção, o Bahia venceu o Ceará e levantou a quarta taça do regional. No tempo normal, o time baiano venceu, por 2 x 1, com gols de Rodriguinho e Gilberto. Jael descontou para os cearenses. Como o alvinegro havia vencido a ida, por 1 x 0, a definição foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Tricolor de Aço voltou a levar a melhor, por 4 x 2. Na festa, um tumulto foi protagonizado por atletas das duas equipes. Seguranças e a polícia precisaram entrar em ação para acalmar os ânimos.