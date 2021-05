Ataque não funciona, e Minas Brasília empata fora

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Minas Brasilia)

O Minas Brasília não conseguiu tirar proveito do confronto direto contra o Napoli-SC na briga contra o rebaixamento e segue entre os quatro últimos da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, na cidade de Caçador (SC), o time verde e azul apresentou maior volume de jogo, mas esbarrou na falta de inspiração da linha de frente e empatou, em 0 x 0, com as donas da casa. A igualdade deixou os dois times abraçados nas últimas posições: as candangas estão em 14º e as catarinenses, em 15º, ambas com três pontos.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Minas Brasília teve uma chance preciosa de pular na frente do placar quando Pelé foi derrubada na grande área. Na cobrança, Robinha buscou o canto direito, mas parou em defesa providencial da goleira Nicole. A melhor chance do Napoli veio nos acréscimos. Julia acertou o travessão em cobrança de falta. Mesmo com a posse de bola, as candangas não conseguiam ser efetivas na etapa final. Nas melhores chances, Nicole pegou duas finalizações de Karla e Katielle acertou chute no travessão.

Real Brasília

Hoje, será a vez do Real Brasília entrar em campo pela sexta rodada da Série A1 do Brasileirão. Às 15h, as Leoas do Planalto recebem o Bahia, no estádio do Defelê, na Vila Planalto. Bem na largada da competição, o aurianil candango está em sétimo lugar, dentro da zona de classificação para as quartas de final, com 10 pontos.